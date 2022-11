Conservenbedrijf HAK losgemaakt van Russisch moederbedrijf

Het moederbedrijf van conservenmaker HAK is geen onderdeel meer van het Russische bedrijf KDV. Neerlands Glorie Groente & Fruit (NGG&F), waar de onderneming onder valt, is nu onderdeel van het in de Verenigde Arabische Emiraten gevestigde Flexway. De Russische zakenman Denis Sjtengelov is zowel grootaandeelhouder van KDV als van Flexway.

Met de stap moet NGG&F gevrijwaard blijven van onzekerheid rondom eventuele sancties. Die zijn er nu nog niet, maar “om de stabiliteit te waarborgen” heeft Sjtengelov al zijn voedingsbedrijven van buiten Rusland op één plaats ondergebracht. Flexway omvat naast de HAK-moeder ook bedrijven uit onder meer Oost-Europa en de Verenigde Staten.

NGG&F werd vorig jaar door grootaandeelhouder NPM Capital verkocht aan KDV. De HAK-moeder zag naar eigen zeggen in het Russische concern “een partner waarmee het verdere synergieën kon realiseren”. Door de geopolitieke situatie die ontstond toen Rusland Oekraïne binnenviel zijn die kostenvoordelen “niet langer aan de orde”.

Topman Timo Hoogeboom van HAK stelt dat er al een tijdje met Sjtengelov werd gepraat over een oplossing. “De overstap naar Flexway is binnen de huidige mogelijkheden de beste oplossing voor NGG&F. Deze beslissing verandert verder niets aan ons bedrijf. HAK blijft HAK en volledig autonoom vanuit Nederland opereren.” Het bedrijf benadrukt verder dat er geen financiële stromen waren tussen NGG&F en KDV. HAK blijft zich richten op de Benelux en Duitsland en wil mensen helpen meer groenten en peulvruchten te laten eten. Minimaal 85 procent van alle groenten moet bij Nederlandse boeren worden geteeld binnen 125 kilometer van de fabriek van HAK.