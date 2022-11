Europese Commissie somber over economie in EU in 2023

De Europese Commissie verwacht dat de meeste EU-landen voor het einde van het jaar in een recessie belanden. De krimp zet door tot in het voorjaar van 2023. Over heel volgend jaar rekent het dagelijks bestuur van de Europese Unie op niet meer groei dan gemiddeld 0,3 procent. “De EU staat op een keerpunt”, schrijft de commissie in haar jaarlijkse herfstprognose. Nederland zal volgend jaar met een verwachte groei van 0,6 procent wel iets beter presteren, verwacht ze.

De economische vooruitzichten in de EU zijn door de Russische invasie van Oekra├»ne omgeven door “uitzonderlijk grote onzekerheid”, aldus de commissie. De energiecrisis holt de koopkracht van huishoudens uit en drukt op de productie. “Het vertrouwen van burgers en bedrijven in de economie is scherp gedaald”, constateerde Eurocommissaris Paolo Gentiloni (Economie) bij de presentatie van de cijfers in Brussel. De grootste dreiging komt van “ongunstige ontwikkelingen op de gasmarkt” en het gevaar van tekorten, vooral in de winter van 2023 – 2024. Gentiloni benadrukte dat de economie in de EU “veerkrachtig” is en riep op tot blijvende eenheid en solidariteit binnen de unie.

Ondanks de oorlog in Oekraïne is de economische groei dit jaar in de EU met gemiddeld 3,2 procent in de eurozone en 3,3 procent in de hele EU beter dan de commissie in juli voorspelde. Dat komt door een sterke start in het begin van het jaar, toen de coronacrisis leek geweken en burgers en bedrijven het geld weer lieten rollen. Nederland doet het met 4,6 procent groei van het bruto binnenlands product (bbp) dit jaar ook bovengemiddeld goed, verwacht Brussel.

Maar de inflatie is in 2022 in Nederland ook hoger dan elders in Europa. Dit jaar zal de inflatie in de eurolanden gemiddeld 8,5 procent bedragen (in de hele EU 9,3) maar in Nederland is de geldontwaarding 11,6 procent. De commissie verwacht dat de inflatie tegen het einde van het jaar verder oploopt, voor die geleidelijk in 2023 terugzakt tot 6,1 procent in de negentien eurolanden en gemiddeld 7 procent in alle 27 lidstaten. Volgend jaar zal de inflatie in Nederland daar naar verwachting met 4,2 procent juist weer onder liggen.

De commissie spreekt verder van “de sterkste arbeidsmarkt in decennia” in Europa. Meer dan 213 miljoen mensen zijn in de EU aan het werk, een recordaantal. Het werkloosheidspercentage zal dit jaar uitkomen op 6,2 en volgend jaar 6,5 procent, is de verwachting.