Nyrstar zet grote zinksmelterij in Budel weer aan

Zinksmelter Nyrstar hervat deze maand de productie in het Brabantse Budel. De smelterij daar was afgelopen zomer stilgelegd vanwege de hoge energiekosten. Maar nu ziet de onderneming mogelijkheden er op beperkte basis weer aan de slag te gaan.

De zinksmelterij in Budel is een van de grootste in Europa en kan maximaal 315.000 ton per jaar produceren. “Of de fabriek de komende weken geheel of gedeeltelijk in bedrijf blijft, hangt af van de marktomstandigheden, die uiterst moeilijk blijven”, stelt Nyrstar in een korte verklaring.

De Nederlandse fabriek, die al sinds eind vorig jaar niet op volle capaciteit draaide, was in augustus in een soort slaapstand gezet die normaal gebruikt wordt voor onderhoudswerkzaamheden. Het personeel, zo’n 430 mensen, moest zich in de tussentijd bezighouden met andere taken zoals onderhoud van de installaties.

Nyrstar ontstond begin deze eeuw toen Belgische en Australische mijnbouwbedrijven hun zinkactiviteiten samenvoegden. Inmiddels is het bedrijf onderdeel van grondstoffenhandelaar Trafigura. Het hoofdkantoor van Nyrstar is in Budel.