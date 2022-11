Optimisme op Damrak, AEX ruimer boven 700 punten

Het optimisme van donderdag was een dag later nog steeds aanwezig op de Amsterdamse beurs. De AEX-index, die na het meevallende Amerikaanse inflatiecijfer voor het eerst in maanden weer boven de 700 punten sloot, ging nog wat verder voorbij die psychologisch belangrijke grens. Beleggers hopen dat de Federal Reserve de rente minder hard gaat verhogen dan de afgelopen periode.

De hoofdindex op Beursplein 5 sloot 0,3 procent in de plus op 702,91 punten. Techinvesteerder Prosus was de grootste stijger en kreeg er 6,6 procent bij. Het Chinese techconcern Tencent werd in China bijna 12 procent hoger gezet na een kleine versoepeling van de coronamaatregelen in het land.

De MidKap steeg 1,1 procent tot 942,89 punten. De beurzen in Frankfurt en Parijs wonnen tot 0,6 procent. De Londense FTSE daalde 0,8 procent, na een krimp van de Britse economie in het derde kwartaal. Daarmee is vermoedelijk het begin ingezet van een langdurige recessie.

Naast Prosus stonden betalingsverwerker Adyen, winkelvastgoedfonds Unibail-Rodamco-Westfield en staalbedrijf ArcelorMittal bij de kopgroep. Die bedrijven eindigden haast 6 procent hoger. De informatieleveranciers RELX en Wolters Kluwers stonden onderaan met verliezen tot 6,5 procent.

Chipmachinefabrikant ASML, die donderdag al bijna 10 procent won, steeg 1,3 procent. ASML hield een beleggersdag en kondigde aan tot en met eind 2025 voor 12 miljard euro aan eigen aandelen te gaan inkopen. De inkoop van eigen aandelen door een bedrijf is goed nieuws voor de aandeelhouders omdat de winst van een bedrijf over minder aandelen verdeeld hoeft te worden. Ook verwacht het bedrijf veel extra chipmachines te kunnen verkopen doordat de Verenigde Staten en Europa minder afhankelijk willen worden van China.

In de MidKap vielen de resultaten van Vopak (plus 15,3 procent) duidelijk in de smaak. Het tankopslagbedrijf zag de omzet in het derde kwartaal stijgen en verhoogde zijn verwachting voor het hele jaar. Laadpalenmaker Alfen daalde 7,6 procent.

In Z├╝rich maakte Richemont een koerssprong van ruim 10 procent na beter dan verwachte resultaten van het Zwitserse luxeconcern. Ook Delivery Hero (plus 8,8 procent) zette de opmars voort. De Duitse maaltijdbezorger won een dag eerder al bijna 19 procent dankzij goed ontvangen kwartaalcijfers.

De euro was 1,0334 dollar waard, tegen 1,0168 dollar een dag eerder. Een vat Amerikaanse olie kostte 2,5 procent meer op 88,62 dollar. Brentolie werd 2,1 procent duurder op 95,67 dollar per vat.