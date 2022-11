Musk: blauwe vinkje Twitter komt waarschijnlijk snel terug

Twitter Blue komt waarschijnlijk eind volgende week terug. Dat zei Elon Musk, sinds kort de eigenaar van het socialemediabedrijf in een tweet. Twitter pauzeerde afgelopen week zijn onlangs aangekondigde abonnementsdienst voor een blauw vinkje van 8 dollar per maand, omdat nepaccounts als paddenstoelen uit de grond schoten.

Het felbegeerde blauwe vinkje was voorheen voorbehouden aan geverifieerde accounts van politici, bekende persoonlijkheden, journalisten en andere publieke figuren. Maar een abonnementsoptie, open voor iedereen die bereid is te betalen, werd eerder deze week uitgerold om Twitter te helpen zijn inkomsten te verhogen. Ook omdat Musk de grootste moeite heeft om adverteerders te behouden.

Verschillende gebruikers meldden vrijdag dat de nieuwe abonnementsoptie voor het blauwe verificatievinkje was verdwenen. Er gingen zelfs geluiden dat de dienst is geschrapt. “Om imitatie tegen te gaan, hebben we aan sommige accounts een ‘officieel’ label toegevoegd”, twitterde het support-account van Twitter. Dit account heeft zelf ook het label ‘officieel’.

Het label werd oorspronkelijk op woensdag geïntroduceerd. Enkele uren later zette Musk er weer een streep doorheen, maar hij bedacht zich later alsnog.

Musk, de rijkste man ter wereld, staat voor een hele reeks uitdagingen met zijn nieuwe aankoop. Sinds hij het roer overnam hebben verschillende grote bedrijven hun advertenties op Twitter stopgezet. Musk zou medewerkers van Twitter al hebben gewaarschuwd voor een mogelijk faillissement. Om kosten te besparen ontsloeg hij al de helft van het personeel en werd het volledige bestuur weggestuurd.