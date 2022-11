Rusland wil graanexport in 2023 meer dan verdubbelen

Rusland is van plan de graanexport volgend jaar meer dan te verdubbelen. Volgens de Russische vicepremier Viktoria Abramsjenko moet de exportquote voor graan dan stijgen naar 25,5 miljoen ton, van 11 miljoen ton dit jaar.

De exportquote van het Russische ministerie van Landbouw geldt voor de periode van 15 februari tot 30 juni volgend jaar. De veel grotere uitvoer volgt op de recordoogst van graan in Rusland. Volgens Moskou zal de oogst van bijvoorbeeld tarwe, maïs en gerst dit jaar meer dan 150 miljoen ton bedragen.

Rusland behoort tot de grootste graanexporteurs ter wereld, samen met Oekraïne. Door de oorlog is de graanexport van beide landen ernstig ontregeld geraakt, met sterk stijgende prijzen tot gevolg. In arme landen in Afrika en Azië die veel graan ontvangen uit Rusland en Oekraïne zijn er zelfs zorgen over voedseltekorten. Eind juli kwamen Rusland en Oekraïne samen met Turkije en de Verenigde Naties tot een akkoord waardoor het voor Oekraïne weer mogelijk werd graan uit te voeren.