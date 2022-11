Gasprijs verder omhoog door zorgen over invoer uit VS

De Europese gasprijs ging dinsdag verder omhoog door zorgen over de invoer van vloeibaar gemaakt aardgas (lng) uit een belangrijke Amerikaanse fabriek in Texas. Een dag eerder schoot de gasprijs ook al omhoog door voorspellingen dat er kouder weer in delen van Europa aankomt.

Op de toonaangevende Amsterdamse gasmarkt steeg de gasprijs dinsdagochtend met ruim 9 procent tot meer dan 124 euro per megawattuur. De gasprijs ligt daarmee nog altijd ruim onder de pieken van rond de 350 euro die eind augustus werden bereikt, maar is ruim vier keer hoger dan het gemiddelde in de afgelopen jaren.

Maandag werd gas al 16 procent duurder door de verwachting dat Europeanen de verwarming waarschijnlijk hoger moeten gaan zetten, nu het kouder dreigt te worden. De afgelopen tijd zorgde mild herfstweer juist voor een daling van de prijs. Het stookseizoen werd daardoor uitgesteld en de gasvoorraden konden verder worden opgevuld.

Volgens ingewijden kampt de Amerikaanse exporteur van vloeibaar gemaakt aardgas Freeport LNG in Texas echter nog altijd met een storing, die in juni begon. Het bedrijf heeft naar verluidt zijn afnemers gewaarschuwd dat de leveringen die voor november en december waren gepland, mogelijk geannuleerd worden doordat er nog altijd wordt gewerkt aan reparaties en wettelijke goedkeuringen voor de herstart van zijn fabriek.

De fabriek van Freeport LNG was voorheen goed voor ongeveer 15 procent van de Amerikaanse leveringen van lng. Het lagere aanbod van lng vergroot de concurrentie op de markt nu Europa en Aziƫ hun gasvoorziening voor de wintermaanden willen veiligstellen, en dat stuwt de gasprijs.