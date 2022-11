Supermarktketen Walmart flink hoger op Wall Street na cijfers

De grote Amerikaanse retailer Walmart werd dinsdag 5,8 procent meer waard op de aandelenbeurzen in New York. Het supermarktconcern verhoogde zijn verwachting voor het hele jaar dankzij sterke resultaten in het afgelopen kwartaal. Ook wist het concern zijn hoge voorraden verder terug te dringen ten opzichte van de vorige twee kwartalen. Door de hoge inflatie wist Walmart met aanbiedingen ook meer consumenten uit hogere inkomensgroepen naar zijn winkels te trekken. Om aandeelhouders te belonen gaat het bedrijf voor 20 miljard dollar aan eigen aandelen terugkopen.

Beleggers verwerkten daarnaast nieuwe gegevens over de producentenprijzen. De prijzen die Amerikaanse producenten vragen voor hun goederen gingen in oktober met 0,2 procent omhoog op maandbasis, wat minder sterk is dan verwacht. Vorige week bleek dat de consumentenprijzen in de Verenigde Staten afgelopen maand sterker dan verwacht waren afgekoeld. Dat meevallende inflatiecijfer zorgde voor een flinke herstelrally op Wall Street omdat daardoor de Amerikaanse centrale bank het kalmer aan kan doen met het verhogen van de rente.

De Dow-Jonesindex noteerde kort na aanvang van de handel 1,2 procent hoger op 33.943 punten. De brede S&P 500 won 1,7 procent tot 4024 punten en techgraadmeter Nasdaq klom 2,5 procent tot 11.474 punten.

Home Depot ging 1,5 procent vooruit. Het doe-het-zelfconcern boekte afgelopen kwartaal meer omzet dan verwacht ondanks stijgende kosten en verslechterde marktomstandigheden. Het bedrijf handhaafde voorafgaand aan het belangrijke feestdagenseizoen de verwachtingen voor het gehele boekjaar. Andere retailers als Target, Lowe’s, Macy’s en Kohl’s, die later deze week met resultaten komen, wonnen tot 4,4 procent.

Netflix steeg 3,6 procent. Analisten van Bank of America verhoogden hun advies voor de videostreamingdienst van verkopen naar kopen.

Tencent Music dikte 17 procent aan. De Chinese muziekstreamingdienst zag het aantal betalende klanten verder stijgen en boekte afgelopen kwartaal meer winst dan verwacht. De aanbieder van foto- en videomateriaal Getty Images kelderde 12 procent na tegenvallende resultaten.

Estée Lauder werd bijna 3 procent duurder. Het cosmeticabedrijf is dicht bij een deal om het modemerk Tom Ford over te nemen voor zo’n 2,8 miljard dollar, meldde zakenkrant The Wall Street Journal. Het zou de grootste overname ooit zijn voor het bedrijf.