Aandeel Target in de uitverkoop op Wall Street na cijfers

Winkelbedrijf Target ging woensdag op de aandelenbeurzen van New York in de uitverkoop. Het fonds werd dik 13 procent lager gezet na tegenvallende resultaten. De warenhuisketen zag de winst in het afgelopen kwartaal scherp dalen en waarschuwde voor een mogelijk zwakker dan verwacht feestdagenseizoen.

Volgens Target zijn consumenten vanaf oktober een stuk voorzichtiger geworden vanwege de hoge inflatie en wachten ze vooral op aanbiedingen. Ook nam het aantal winkeldiefstallen met 50 procent toe ten opzichte van een jaar geleden. Andere winkelbedrijven als Macy’s en Kohl’s deelden in de malaise op de beurs. Zij verloren tot 8 procent. Dinsdag lieten winkelbedrijven nog stevige koerswinsten zien dankzij beter dan verwachte kwartaalberichten van supermarktconcern Walmart en bouwmarktketen Home Depot.

Doe-het-zelfconcern Lowe’s, dat voorbeurs met resultaten kwam, won 3 procent. Het bedrijf presteerde afgelopen kwartaal beter dan kenners hadden verwacht. Lowe’s werd wel iets negatiever over de omzetverwachting voor het hele jaar, maar schroefde zijn winstverwachting op. Verder stond Burger King-moeder Restaurant Brands duidelijk bij de winnaars. Het bedrijf neemt voormalig Domino’s Pizza-baas Patrick Doyle op in zijn bestuur.

De Dow-Jonesindex sloot de sessie met een verlies van 0,1 procent op 33.553,83 punten. De brede S&P 500 daalde 0,8 procent tot 3958,79 punten en techgraadmeter Nasdaq zakte 1,5 procent tot 11.183,66 punten. Beleggers reageerden ook op de Amerikaanse winkelverkopen. Die lieten in oktober een sterker dan verwachte stijging zien. Dat kwam onder meer door hogere autoverkopen en gestegen prijzen voor brandstof.

Tesla verloor krap 4 procent. De fabrikant van elektrische auto’s heeft in een maand tijd twee nieuwe dodelijke ongelukken gemeld met auto’s met zijn automatische besturingssysteem in de Verenigde Staten. Daarmee komt het totaal sinds juni vorig jaar op zestien. Sinds halverwege vorig jaar zijn alle autoproducenten verplicht om ongelukken met een automatisch besturingssysteem door te geven aan de Amerikaanse verkeersveiligheidsdienst. Verder speelt nog de rechtszaak over de miljardenbonus van topman Elon Musk.

De euro was 1,0395 dollar waard, tegen 1,0390 eerder op de dag. Een vat Amerikaanse olie kostte 1,9 procent minder op 85,28 dollar. Brentolie werd 1,3 procent goedkoper op 92,61 dollar per vat.