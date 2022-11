Chipmachinemaker ASML blijft investeren in Taiwan

De Nederlandse chipmachinemaker ASML zal blijven investeren in Taiwan. Zo zal het bedrijf er zijn personeelsbestand verder uitbreiden en blijven investeren in de toeleveringsketens en in de afdeling onderzoek en ontwikkeling. Dat meldde het presidentiële kantoor van Taiwan naar aanleiding van een ontmoeting van operationeel directeur Frédéric Schneider-Maunoury van ASML met de Taiwanese president Tsai Ingwen.

ASML begint in juli volgend jaar met een investeringsproject in Noord-Taiwan. Volgens de Taiwanese vicepremier Shen Jong-chin gaat het om de grootste investering van het bedrijf in Taiwan. De eilandstaat is de thuisbasis van chipfabrikant TSMC, een van de grootste klanten van ASML.

ASML werkt hard om zijn productiecapaciteit uit te breiden om te kunnen voldoen aan de sterke wereldwijde vraag naar chips en zijn machines om die chips te maken. Tijdens de coronapandemie kampten veel sectoren, zoals de auto-industrie, met een tekort aan computerchips. Om die tekorten weg te werken wordt er wereldwijd flink geïnvesteerd in nieuwe chipfabrieken.

Topman Peter Wennink van ASML legde eerder deze week nog de eerste steen van het nieuwe Zuid-Koreaanse hoofdkantoor van zijn bedrijf. Tot 2024 investeert ASML omgerekend een kleine 176 miljoen euro in dat land, waar grote chipmakers als Samsung en SK Hynix zijn gevestigd.