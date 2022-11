ECB: turbulentie op cryptomarkten geen verrassing

De recente onrust op de cryptomarkten door het omvallen van de grote cryptobeurs FTX komt niet als een verrassing. Dat is althans de mening van vicepresident Luis de Guindos van de Europese Centrale Bank (ECB).

Het populaire FTX vroeg vorige week faillissement aan in de Verenigde Staten. De beurs kampt met een gat van 8 miljard dollar in zijn financiën, waardoor een vertrouwenscrisis ontstond onder beleggers. De onrust zorgde ervoor dat belangrijke valuta zoals bitcoin fiks aan waarde verloren.

De Guindos zei dat het faillissement van FTX “geen verrassing is”, gezien de “kwetsbaarheden en zwakheden” van de ontluikende crypto-industrie. Hij zei dat de onrust vooralsnog beperkt bleef tot de cryptomarkten en dat deze nog geen overloopeffecten had. Wel erkende hij dat er obscure lijnen zitten tussen de crypto-industrie en de rest van de financiële markten. De ECB houdt volgens hem de situatie nauwlettend in de gaten.

Centrale banken over de hele wereld zijn al langer kritisch over de ondoorzichtige wereld van de cryptomunten, die privé worden uitgegeven en vaak niet gedekt worden door tastbare activa of overheidsinstanties. ECB-baas Christine Lagarde zei afgelopen voorjaar nog dat crypto’s “nergens op gebaseerd zijn” en “niets waard zijn”.

De spectaculaire ineenstorting van het FTX-platform geeft herinneringen aan de ondergang van de bank Lehman Brothers in 2008, die de wereldwijde financiële crisis verergerde. De crypto-industrie werd eerder dit jaar al geraakt door de ondergang van virtuele valuta terra, die gekoppeld zou zijn aan de Amerikaanse dollar. Ook viel crypto-investeringsplatform Celsius al om.

De Guindos sprak met verslaggevers in de marge van de lancering van het laatste financiële stabiliteitsverslag van de ECB, dat om de zes maanden wordt gepubliceerd. Afgezien van de crypto’s waarschuwde hij dat de algemene risico’s voor het financiële stelsel zijn toegenomen nu de eurozone te maken heeft met een recordhoge inflatie, stijgende energieprijzen en sombere economische vooruitzichten voor de periode na de oorlog in Oekraïne.