Graanexport Oekraïne bijna een derde omlaag

Oekraïne heeft sinds het begin van de zomer bijna een derde minder graan geëxporteerd dan in dezelfde periode een jaar eerder, maakte het Oekraïense ministerie van Landbouw bekend.

Het gaat om bijna 15,1 miljoen ton graan vergeleken met 21,8 miljoen ton vorig jaar. Oekraïne, ook wel de graanschuur van de wereld genoemd, zag de export instorten sinds het begin van de oorlog in het land in februari. Rusland liet de export van graan via de Zwarte Zee niet meer toe. Daardoor schoten de voedselprijzen wereldwijd omhoog en ontstond vrees voor tekorten in onder andere Afrika en het Midden-Oosten.

Eind juli werden drie havens aan de Zwarte Zee vrijgegeven nadat Moskou en Kiev een deal sloten hierover. Die overeenkomst kwam tot stand door bemiddeling van de Verenigde Naties en Turkije.

Volgens de Oekraïense regering kan het land dit jaar tussen de 50 miljoen en 52 miljoen ton graan oogsten. In 2021 ging het nog om een recordopbrengst van 86 miljoen ton.