Toyota introduceert nieuwe Prius, blijft inzetten op hybride

De Japanse autobouwer Toyota heeft een nieuw model Prius geïntroduceerd. De Prius was de eerste hybride auto van het bedrijf en staat nu symbool voor het vertrouwen dat Toyota nog in dat systeem heeft, terwijl veel andere branchegenoten volop inzetten op elektrische auto’s. Toyota stelt echter dat verbrandingsmotoren nog lang nodig zijn en dat de hybride techniek zorgt dat auto’s met dergelijke motoren zo zuinig mogelijk rijden.

De eerste Prius kwam in 1997 op de markt en de nieuwste versie is dan ook al de vijfde. Net als voorgaande Prius-modellen komen er varianten met een stekker en zonder stekker. In dat laatste geval wordt de batterij tijdens het rijden opgeladen door de verbrandingsmotor, maar helpt diezelfde batterij ook het benzineverbruik in toom te houden. De plug-inhybride krijgt de optie van zonnepanelen op het dak van de auto om de batterij te helpen opladen ook als er geen laadpaal beschikbaar is.

Toyota stelt van alle Prius-modellen inmiddels zo’n 5 miljoen exemplaren te hebben verkocht. De verkopen piekten in 2010, maar sindsdien heeft Toyota de hybridetechniek in steeds meer van zijn modellen beschikbaar gemaakt.

Het blijven inzetten op hybrides kan Toyota veel marktaandeel opleveren in markten in Azië en Afrika waar laadinfrastructuur voor elektrische auto’s vermoedelijk nog jaren achter zal blijven. Tegelijkertijd levert het Toyota ook veel kritiek op. Net als andere Japanse automerken als Mazda en Honda is Toyota zeer traag met de overstap naar elektrisch rijden.

In Japan, de Verenigde Staten en Europa heeft Toyota pas één volledig elektrisch model op de markt gebracht. De bz4X moest na enkele maanden terug worden geroepen omdat de wielen los konden raken bij scherpe bochten of hard remmen. Toyota ging daarbij zelfs zo ver dat al verkochte modellen weer terug werden gekocht. Na enkele maanden waarin het probleem werd opgelost werd de verkoop hervat.