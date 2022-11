CBS: weer minder vergunningen voor nieuwbouwwoningen

Het aantal afgegeven vergunningen voor nieuwbouwwoningen blijft teruglopen ondanks het grote woningtekort. Ook in het derde kwartaal kregen bouwers minder vaak goedkeuring voor een project dan een jaar eerder, waardoor de hoeveelheid afgegeven vergunningen tot nu toe dit jaar ruim 12 procent lager ligt. Ook voor de bouw en verbouw van bedrijfspanden nam de omvang van vergunningen af, meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).

De bouw heeft bij het krijgen van vergunningen veel last van de stikstofcrisis. Door een uitspraak van de Raad van State, die begin deze maand besliste dat bouwprojecten niet meer automatisch toestemming krijgen om tijdelijk stikstof uit te mogen stoten, lijken de ergste problemen nog niet voorbij. Branchevereniging Bouwend Nederland waarschuwde dat hierdoor “Nederland op slot gaat”.

Er werden in het derde kwartaal een kleine 15.000 vergunningen voor nieuwe woningen uitgedeeld, ruim 3 procent minder dan een jaar eerder. Het duurt volgens het CBS ongeveer twee jaar voordat een woning na de vergunningverlening wordt opgeleverd.

Door gestegen prijzen nam de omzet in de bouw in die periode wel met meer dan 9 procent toe. Projecten in de grond-, water- en wegenbouw leverden maar ongeveer 1 procent meer op. Verder steeg het aantal faillissementen in de bouw van juli tot en met september met een kwart tot 85.

Kleine bouwbedrijven lijken de gestegen kosten het best door te kunnen berekenen in hun eigen prijzen. De omzet van ondernemingen tot tien werknemers steeg met bijna 13 procent op jaarbasis, tegenover een groei van tussen de 6 en 9 procent van grotere bouwers.