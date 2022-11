Aandacht voor PostNL op Damrak door stakingsdreiging

Op de Amsterdamse beurs gaat de aandacht vrijdag onder meer uit naar PostNL. Vakbond FNV kondigde vrijdag aan dat post- en pakketmedewerkers actie gaan voeren om hun roep om een betere cao kracht bij te zetten. Stakingen zijn niet uitgesloten. Wanneer de acties gaan plaatsvinden en hoe die eruit zien, wordt in de komende dagen met de FNV-leden besproken. PostNL laat weten op dit moment geen aanleiding te zien om het gesprek met de FNV voort te zetten.

Flow Traders kondigde aan dat topman Dennis Dijkstra vertrekt bij de flitshandelaar. Dijkstra heeft besloten zich niet kandidaat te stellen voor een herbenoeming. Hij draagt per 1 februari 2023 het stokje over aan financieel topman Mike Kuehnel. Het bedrijf gaat op zoek naar een nieuwe financieel directeur.

De AEX-index op Beursplein 5 koerst af op een positief begin en ook de andere Europese beurzen lijken met plussen te openen, na de recente verliesbeurten. De Aziatische beurzen lieten vrijdag overwegend kleine verliezen zien.

Op het Damrak zal Prosus mogelijk bewegen op de koersontwikkelingen van Tencent. Het grote Chinese internetnet- en gamesbedrijf, waarvan techinvesteerder Prosus grootaandeelhouder is, daalde dik 1 procent in Hongkong en raakte daarmee een eerdere winst weer kwijt. Tencent kreeg voor het eerst sinds lange tijd weer een vergunning van de Chinese autoriteiten voor een van zijn nieuwe games.

Heijmans liet weten dat de bouwonderneming via het consortium TriAX, waar ook BESIX en Dura Vermeer deel van uitmaken, de opdracht heeft gekregen voor de reconstructie van het knooppunt De Nieuwe Meer. De totale waarde van het contract bedraagt zo’n 350 miljoen, waarvan een derde voor Heijmans.

In Madrid gaat de aandacht uit naar Inditex. Het moederbedrijf van kledingketens als Zara, Pull&Bear en Bershka probeert een staking van winkelpersoneel in zijn thuisregio tijdens Black Friday te voorkomen. De werknemers van winkels in Galiciƫ, de Spaanse streek rond het noordwestelijk gelegen La CoruƱa, willen het werk neerleggen in een loonconflict met Inditex. Ook in de noordoostelijke regio Baskenland denkt het personeel aan werkonderbrekingen rond Black Friday.

De euro was 1,0371 dollar waard, tegen 1,0326 dollar een dag eerder. De olieprijzen veerden wat op na de flinke daling op donderdag. Een vat Amerikaanse olie klom 0,5 procent in prijs tot 82,08 dollar. Brentolie werd 0,3 procent duurder op 90,04 dollar per vat.