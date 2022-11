Inflatie stimulans voor verzekeringsfraude

Verzekeringen zijn voor elke ondernemer onmisbaar. Het is natuurlijk super belangrijk om je in te dekken tegen ondernemersrisico’s aangezien een ongeluk in een klein hoekje zit en de weersomstandigheden steeds extremer lijken te worden. Daarnaast worden klanten ook steeds mondiger en zal de in Amerika zo bekende ‘claimcultuur’ ons land niet voorbij gaan. Ben je advocaat, arts, architect of accountant? Dan is de beroepsaansprakelijkheidsverzekering tegenwoordig zelfs verplicht.

Of het nu gaat om een bedrijfsaansprakelijkheids­verzekering, een opstal-, goederen- en inventarisverzekering of een bedrijfsschadeverzekering, het bedrag dat je uitgekeerd krijgt als het misgaat, kan je onderneming redden van de ondergang. Stel bijvoorbeeld dat je bedrijf door brand of een andere oorzaak stil komt te liggen. Je hebt geen omzet meer maar je personeelskosten en huur lopen wel gewoon door. De vergoeding van de bedrijfsschadeverzekering dekt deze vaste kosten en eventueel het verschil in winst. Zo kun je je bedrijf voortzetten.

Inflatie als stimulans voor fraude

Helaas betrappen verzekeraars betrappen ondernemers steeds vaker op een poging tot verzekeringsfraude. Dit blijkt uit de jaarlijkse cijfers van het Verbond van Verzekeraars. In 2021 zijn er 1198 ondernemers betrapt op verzekeringsfraude, een stijging van dertien procent ten opzichte van 2020.

Maar ook in 2020 was er al een stijging. Was het in dat jaar de coronacrisis die een rol speelde bij de stijging van de fraudegevallen, nu zou de hoge inflatie wel eens een extra stimulans kunnen zijn om te frauderen, zegt de branchevereniging. De kosten stijgen voor bedrijven de pan uit en soms lijkt dit de makkelijkste weg voor een ondernemer om aan wat extra geld te komen.

Verzekeringsfraude hard aanpakken

Natuurlijk kunnen de consequenties van fraude behoorlijk ellendig uitpakken.”Verzekeraars vinden het daarom belangrijk om fraude met verzekeringen stevig te blijven aanpakken om te voorkomen dat verzekerden die te goeder trouw zijn onnodig veel premie betalen”, stelt Richard Weurding, directeur van het Verbond van Verzekeraars. Het Verbond laat het dus zeker niet na om actie te ondernemen wanneer nodig.

Zo kunnen particulieren of bedrijven die fraude proberen te plegen maximaal acht jaar op een lijst komen te staan die andere verzekeraars voor ze waarschuwt. Het aantal ondernemers in dit register is het afgelopen jaar meer dan verdubbeld. Echter alleen als het geval ernstig genoeg is, wordt een fraudeur hier overigens in opgenomen.

Maar de straffen kunnen ook erger uitpakken, Zo was er een restauranthouder die van zijn bedrijf af wilde, omdat hij zijn omzet drastisch zag dalen door de gedwongen horecasluiting tijdens de coronacrisis in 2020. Hij besloot brand te stichten in zijn zaak. Het hele pand brandde echter af en uit onderzoek bleek dat het met opzet was gebeurd. De restauranthouder moest een schadevergoeding van 56.000 euro betalen aan de eigenaar van het pand en is uiteindelijk veroordeeld tot drie jaar cel.

Beter onderzoek en meer aandacht

Volgens de branchevereniging betekent dit niet zozeer dat ondernemers meer zijn gaan frauderen, maar dat verzekeraars hier meer aandacht voor fraude detectie in de zakelijke markt hebben. “We kunnen bijvoorbeeld steeds meer data combineren, ook bij bedrijven”, zegt Richard Weurding, directeur van het Verbond van Verzekeraars. “Daardoor vallen afwijkende zaken sneller op.”

In totaal werd bij 13.000 gevallen verzekeringsfraude aangetoond. Als deze niet onderschept zouden zijn, zou er volgens de verzekeraars vorig jaar 85 miljoen euro te veel zijn uitgekeerd.

“Tegelijkertijd kunnen we er wel van uitgaan dat fraudezaken ook gewoon lukken”, vervolgt hij. “Wat je niet weet, dat weet je niet.” De branchevereniging schat dan ook dat ze maar vijftien tot twintig procent van alle fraudezaken onderschept.