PostNL praat met vakbonden CNV en BVPP wel verder over cao

PostNL en vakbonden CNV en BVPP gaan weer met elkaar praten om tot een nieuwe cao te komen. Deze vakbonden legden donderdag een laatste bod van het postbedrijf unaniem naast zich neer, maar willen wel graag weer in gesprek treden. Die uitnodiging heeft PostNL nu geaccepteerd, meldt een woordvoerder.

“We zijn ervan overtuigd dat het in ieders belang is om met elkaar zo snel mogelijk tot goede afspraken te komen”, aldus de zegsman van PostNL. FNV kondigde vrijdag juist acties van post- en pakketmedewerkers aan nadat het bedrijf niet was ingegaan op een ultimatum van de bond.

CNV en BVPP waren niet direct bereikbaar voor commentaar.

De cao waar het om gaat geldt voor zo’n 19.000 medewerkers. De postbezorgers van PostNL, ongeveer 16.000 mensen, hebben een eigen cao.