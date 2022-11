Reuters: Duitsland wil regels aanscherpen voor handel met China

Het Duitse ministerie van Buitenlandse Zaken wil strenge regels instellen voor bedrijven die intensief zakendoen met China. Dat staat in een vertrouwelijk document dat persbureau Reuters heeft ingezien. Met de voorgestelde maatregelen wil bondskanselier Olaf Scholz de afhankelijkheid van China verder afbouwen.

Het conceptdocument, waarin de autosector en chemische industrie worden uitgelicht, beschrijft plannen om het voor Duitse bedrijven aantrekkelijk te maken minder afhankelijk van export te worden. Voordat het document wordt goedgekeurd, moet het nog langs een aantal ministeries. Een definitief besluit over de China-strategie van Duitsland wordt begin volgend jaar verwacht.

China werd in 2016 de grootste handelspartner van Duitsland, onder meer door de grote vraag naar Duitse auto’s en machines. De relatie met China werd onderzocht nadat Rusland begin dit jaar Oekraïne binnenviel. Daarmee kwam de relatie tussen Rusland en Duitsland, dat in grote mate afhankelijk was van Russisch gas, abrupt tot stilstand. “We mogen deze fout niet nog een keer maken. Dit is de verantwoordelijkheid van politici en bedrijven”, beschrijft het document.

De Duitse regering hield eerder al de verkoop van bedrijven aan Chinese investeerders tegen. Zo kon chipfabrikant Elmos uit Dortmund niet in handen komen van concurrent Silex, een Zweedse dochteronderneming van de Chinese Sai Group. De Duitse regering stond daarentegen wel toe dat het Chinese staatsbedrijf Cosco een belang van bijna 25 procent kreeg in een containerterminal in de Hamburgse haven. Dat besluit kon op kritiek rekenen van meerdere ministers.