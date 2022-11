Shell houdt AEX in het groen, Prosus zakt na waarschuwing

De AEX-index op het Damrak werd dinsdag in het groen gehouden dankzij een sterke koerswinst van Shell. Het olie- en gasconcern won dik 3 procent en werkte daarmee het verlies van een dag eerder weer weg. Het koersherstel volgde op de commotie op de oliemarkten die was ontstaan door tegenstrijdige berichten over de productie van oliekartel OPEC. Zakenkrant The Wall Street Journal meldde namelijk dat het oliekartel OPEC zou praten over een productieverhoging, maar dat werd door oliestaat Saoedi-Arabiƫ ontkend.

Ook andere grote Europese olieproducenten lieten stevige winsten zien. Het Franse TotalEnergies werd 3,7 procent hoger gezet in Parijs en het Britse BP klom 5,5 procent in Londen. BP profiteerde daarbij van een koopadvies door analisten van Citigroup.

Prosus behoorde tot de grootste verliezers in de AEX met een min van ruim 2 procent. De techinvesteerder waarschuwde voor een forse winstdaling in de eerste zes maanden van zijn gebroken boekjaar. De daling komt onder meer omdat Prosus vorig jaar nog een forse winst boekte op de verkoop van aandelen van het Chinese internet- en gamesbedrijf Tencent. Het bedrijf komt woensdag met de volledige resultaten.

De stemming op de aandelenmarkten was gematigd positief, na de recente zorgen over de nieuwe coronamaatregelen in China. De AEX noteerde rond het middaguur 0,1 procent in de plus op 710,95 punten. De MidKap klom 0,7 procent tot 936,90 punten. De beurzen in Frankfurt, Londen en Parijs stegen tot 0,7 procent.

DSM (min 2,8 procent) sloot de rij in de AEX. Het speciaalchemiebedrijf en zijn Zwitserse branchegenoot Firmenich publiceerden het biedingsbericht van hun eerder aangekondigde fusie. De aandeelhouders van DSM kunnen vanaf woensdag 23 november tot en met 31 januari 2023 hun aandelen aanmelden. De fusie wordt gestand gedaan als minstens 95 procent van de aandelen DSM zijn aangemeld.

In de MidKap won Fugro ruim 1 procent. De bodemonderzoeker heeft een opdracht ontvangen uit de Verenigde Staten van Community Offshore Wind, een samenwerkingsverband van de energiebedrijven RWE en National Grid.

Vivoryon Therapeutics kelderde 11 procent na tegenvallende resultaten. De biotechnoloog zag het verlies in de eerste negen maanden van het jaar flink oplopen. Accsys steeg dik 7 procent. De houtveredelaar boekte in het afgelopen halfjaar meer omzet dankzij hogere verkoopprijzen.

De euro was 1,0277 dollar waard, tegen 1,0239 dollar een dag eerder. De olieprijzen gingen licht omhoog na de sterke schommelingen op maandag. Een vat Amerikaanse olie kostte 0,4 procent meer op 80,31 dollar. Brentolie werd 0,3 procent duurder op 87,74 dollar per vat.