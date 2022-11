Touringcarchauffeurs Arriva op Schiphol gaan staken

Touringcarchauffeurs van Arriva Touring die op Schiphol de ritten van passagiers tussen terminal en vliegtuigen verzorgen gaan woensdag staken voor een betere cao. Dat meldde vakbond FNV. De actie vindt plaats tussen 11.00 en 15.00 uur.

Daarmee wordt een vervolg gegeven aan eerdere acties in de sector, waaronder een landelijke manifestatie bij treinstation Ede-Wageningen vorige maand. Vakbonden en werkgevers zijn al maanden in overleg over een nieuwe cao voor chauffeurs in het niet-openbare busvervoer.

“De chauffeurs willen onder andere een loonsverhoging van 100 euro bruto per maand en dat de lonen voortaan meestijgen met de prijzen in de winkels. Verder willen ze dat alle diensten 100 procent uitbetaald worden”, zegt FNV-bestuurder Lutz Kressin in een verklaring. “Nu zijn er diensten van zes uur, maar de chauffeurs krijgen er maar vijf uitbetaald. Dat is echt niet meer van deze tijd.”

Verder willen de chauffeurs een werkdag van maximaal twaalf uur en dat de contracturen worden aangepast bij structureel overwerken. In de touringcarsector werken ongeveer 3000 mensen, maar door het grote personeelstekort is de werkdruk hoog. Volgens FNV is een eerlijke en aantrekkelijke cao de enige oplossing voor dit probleem. “Dan wordt het voor nieuwe chauffeurs weer interessant om in de sector te komen werken en voor bestaande om te blijven”, aldus Kressin.