Ford roept 634.000 SUV’s terug om brandgevaar

De Amerikaanse autofabrikant Ford Motor roept wereldwijd 634.000 SUV’s terug vanwege brandgevaar. De auto’s moeten terug naar de garage omdat de benzine-injectoren mogelijk gescheurd zijn, maakte het concern bekend.

Daardoor kan benzinelekkage ontstaan, waardoor de auto in brand kan vliegen. Het gaat om de modellen Bronco Sport en Escape met driecilinder 1.5 liter motor. De auto’s zijn gebouwd sinds 2020. Ze zijn niet in Nederland verkocht.

Een van de eerste signalen van een gescheurde injector is een sterke benzinelucht. Ford heeft inmiddels twintig meldingen van branden ontvangen door het euvel. In drie gevallen vlogen ook nabijgelegen gebouwen in brand.