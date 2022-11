Wall Street viert Thanksgiving Day, beurzen gesloten

De aandelenbeurzen in New York blijven donderdag de hele dag dicht vanwege de viering van Thanksgiving Day. Op vrijdag is Wall Street slechts een halve dag geopend. De vrijdag na Thanksgiving staat bekend als koopjesfestijn Black Friday. Veel Amerikanen zijn dan vrij en winkeliers proberen ze met scherpe aanbiedingen naar hun winkels te lokken. Black Friday wordt gezien als het begin van het seizoen voor de kerstaankopen.

De viering dit jaar komt op een moment dat detailhandelsbedrijven kampen met hogere loonkosten en een hoge inflatie in de Verenigde Staten, die de koopkracht van consumenten onder druk zet. Ook is de Federal Reserve, de Amerikaanse koepel van centrale banken, dit jaar begonnen met het stevig verhogen van de rente om de inflatie terug te dringen. Dit zorgt voor hogere kosten voor kredieten en hypotheken.

Ondanks de tegenwind lijkt de Amerikaanse consument zich tot nu toe redelijk goed staande te houden. Zo namen de Amerikaanse winkelverkopen in oktober sterker dan verwacht toe. Daarnaast kwamen grote retailers als Walmart, Home Depot en Best Buy deze maand met beter dan verwachte kwartaalresultaten. Macy’s, de eigenaar van de warenhuizen van Bloomingdale’s en de cosmeticawinkels van Bluemercury, verhoogde zelfs de winstverwachting voor het hele jaar dankzij sterke verkopen van luxeartikelen.

De Amerikaanse warenhuisketen Target merkte daarentegen wel dat consumenten vanaf oktober een stuk voorzichtiger zijn geworden vanwege de hoge inflatie. Het concern zag de winst afgelopen kwartaal scherp dalen en waarschuwde voor een mogelijk zwakker dan verwacht feestdagenseizoen.

De aandelenbeurzen in New York sloten woensdag hoger in aanloop naar Thanksgiving Day. De Dow-Jonesindex steeg 0,3 procent tot 34.194,06 punten. De brede S&P 500 won 0,6 procent tot 4027,26 punten en techbeurs Nasdaq klom 1 procent tot 11.285,32 punten.