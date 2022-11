Duitse economie veerkrachtiger in derde kwartaal

De Duitse economie bleek in het derde kwartaal van het jaar veerkrachtiger dan aanvankelijk gemeld. Vooral consumenten gaven meer uit, blijkt uit definitieve cijfers over de groei van de grootste economie van Europa.

De aanvankelijke groei van 0,3 procent was al een verrassing, ondanks problemen door de gestegen energieprijzen en de onzekerheid als gevolg van de oorlog in Oekraïne. Maar de groei bleek uiteindelijk uit te zijn gekomen op 0,4 procent. De consumptie door huishoudens lag in de meetperiode 1 procent hoger op kwartaalbasis. “De Duitse economie blijft robuust”, aldus het Duitse bureau voor de statistiek in een verklaring. “Ondanks aanhoudende scherpe prijsstijgingen en de zich uitbreidende energiecrisis, maakten consumenten van de gelegenheid gebruik om meer te reizen en uit te gaan.”

De komende maanden beloven moeilijker worden voor de economie van de belangrijkste handelspartner van Nederland. De verwachting is dat Duitsland evengoed een recessie zal doormaken nu bedrijven en huishoudens meer en meer last krijgen van de aanhoudend hoge energieprijzen. De omvang van de krimp is echter “uiterst onzeker”, aldus de Bundesbank. Het risico van problematische aardgastekorten is daarbij ook afgenomen dankzij ongewoon warm herfstweer en opslagfaciliteiten die bijna vol zijn. De regering van bondskanselier Olaf Scholz bereidt ook maatregelen voor om gas en elektriciteit te subsidiëren.