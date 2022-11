Enthousiasme over Belgische deal helpt Sligro aan winst op beurs

Groothandelsketen Sligro was vrijdag de grote winnaar op de beurs in Amsterdam met een koerswinst van meer dan 7 procent. Volgens een deskundige van de firma Oddo BHF kan het Nederlandse bedrijf goede zaken doen met het inlijven van de Metro-winkels van het noodlijdende Belgische Makro.

Die op handen zijnde deal werd onlangs al gemeld door Belgische media. Maar de overname is nog niet helemaal definitief, want het is aan de rechter om een besluit te nemen. Volgens de analist van Oddo BHF gebeurt dat waarschijnlijk voor half december.

De deal is heel gunstig voor Sligro en is ook goed voor de beurswaarde, denkt de kenner. Daarmee krijgt de keten namelijk in een klap landelijke dekking bij de zuiderburen. Zonder deze overname zou het waarschijnlijk jaren kosten omdat te bereiken. Makro in Belgiƫ staat sinds eerder dit jaar overigens los van de Makro in Nederland.

Signify wist vrijdag eveneens de ogen vrijdag op zich gericht. Het verlichtingsbedrijf profiteerde van een positief analistenrapport van de Amerikaanse bank Goldman Sachs en steeg ruim 3 procent.

Verder was er sprake van een rustige handelsdag. Daarbij speelde mee dat er weinig richtinggevend nieuws uit de Verenigde Staten kwam. De Amerikaanse beurzen, die donderdag gesloten bleven vanwege Thanksgiving Day, zijn op Black Friday slechts een halve dag open en sluiten om 19.00 uur Nederlandse tijd.

De AEX-index op het Damrak eindigde een fractie hoger op 722,93 punten. De MidKap klom 0,3 procent tot 956,79 punten. De beurzen in Londen en Parijs wonnen tot 0,3 procent.

De DAX in Frankfurt steeg eveneens iets. De Duitse economie groeide volgens definitieve cijfers in het derde kwartaal met 0,4 procent. Dat was iets meer dan eerder gemeld. Ook het Duitse consumentenvertrouwen voor december werd iets minder negatief.

Bij de kleinere fondsen steeg Ebusco verder bijna 4 procent. De fabrikant van elektrische bussen liet weten dat de autoriteit die verantwoordelijk is voor de aankoop van bussen voor het openbaar vervoer rond de Franse stad Rouen de order voor 76 bussen van 18 meter heeft bevestigd.

De euro was 1,0398 dollar waard, tegen 1,0406 dollar een dag eerder. Een vat Amerikaanse olie kostte 0,2 procent minder op 77,82 dollar. Brentolie, de maatstaf voor olie uit onder meer de Noordzee en het Midden-Oosten, werd 0,4 procent goedkoper op 85,06 dollar per vat.