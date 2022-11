Eurogroep na maanden gesteggel eens over topman EU-noodfonds ESM

De EU-ministers van Financiën van de eurozone (Eurogroep) zijn het na maanden gesteggel eens geworden over de aanstelling van een nieuwe ESM-baas. De Luxemburgse oud-minister van Financiën Pierre Gramegna mag van de negentien eurolanden per 1 december het permanente EU-noodfonds gaan leiden.

Volgens ingewijden is de aanstelling mogelijk geworden omdat de (nieuwe) Italiaanse regering haar verzet tegen de Luxemburger heeft opgegeven. De Eurogroepministers zijn samen aandeelhouder van het ESM en vormen de raad van gouverneurs. Zij moeten beslissen over de topfunctie. De hoeveelheid aandelen van een euroland in het ESM-fonds bepaalt het gewicht van zijn stem. Voor de directeursfunctie is 80 procent steun nodig.