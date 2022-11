Eneco verlaagt tarieven met 12 procent voor een derde van klanten

Energiebedrijf Eneco verlaagt per januari de variabele tarieven van een derde van zijn klanten met 12 procent. De tarieven gaan daarmee voor de derde maand op rij omlaag, aldus het bedrijf.

Dat betekent dat deze groep klanten zo’n 2,99 euro per kuub gas en 0,69 cent per kilowattuur elektriciteit gaat betalen, inclusief 21 procent btw. Eneco denkt dat klanten nog goedkoper uit zullen zijn door het prijsplafond voor energie, omdat ongeveer twee derde van de klanten onder de verbruikslimieten voor dat plafond blijft.

Volgens Eneco daalt het tarief doordat het bedrijf gas en elektriciteit inkoopt tot kort voor het moment dat de tarieven worden bepaald. Door de dalende prijs voor onder meer aardgas, wordt het tarief dat de consument betaalt ook lager.

Eneco hanteert verschillende tarieven voor drie verschillende groepen. De groep die nu een lager variabel tarief gaat betalen, is de groep die in oktober een tariefwijziging ontving. De tweede en derde groep zijn respectievelijk de november- en decembergroep, die toen hun tarieven gewijzigd zagen. De tarieven voor deze groepen worden in februari en maart aangepast.

Ook andere energiebedrijven maakten onlangs hun nieuwe tarieven voor januari bekend. Klanten van Greenchoice zijn ook verdeeld in verschillende groepen. De ene groep gaat vanaf het nieuwe jaar meer betalen, de andere groep juist minder. Essent verhoogde de tarieven juist fors, maar gaf daarbij aan dat de meeste klanten daar door het prijsplafond maar weinig van zullen merken.