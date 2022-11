PostNL doet geste richting vakbonden

PostNL gaat een deel van het geld uit zijn cao-bod alvast uitbetalen aan werknemers met het salaris van december, maakte het concern bekend. “Dat is in deze dure tijd een steun in de rug voor ongeveer 18.000 van onze collega’s”, zegt de post- en pakketbezorger.

PostNL heeft de vakbonden in de cao-onderhandelingen voorgesteld om de salarissen te verhogen in twee stappen. “De eerste stap geldt vanaf 1 april 2022, die ontvangen onze collega’s met terugwerkende kracht in december en die zetten we daarna door”, aldus PostNL. Dat betekent 4,5 procent meer loon voor de eerste loonschalen, aflopend tot 2,5 procent voor de hoogste schalen.

“We vertrouwen erop dat we snel met de vakorganisaties verder praten over een nieuwe cao, waarbij we onder meer de gehele loonsverhoging zullen bespreken”, stelt het bedrijf.

FNV liet eerder op de dag weten op “zeer korte termijn” actie te gaan voeren bij PostNL, nadat de vakbond er niet uit was gekomen met het postbedrijf. Hoe die eruit komen te zien is nog onbekend. “We bereiden acties voor die mogelijk zijn volgens het vonnis van de rechter”, aldus een woordvoerster. De rechter stond eerder alleen acties toe zolang het bezorgen van essentiële post niet wordt verstoord, zoals rouwkaarten en medische brieven.

De vakbonden CNV en BVPP voeren maandagmiddag overleg over eventuele acties bij PostNL. “Wij zijn nu met de bond BVPP een actiecomité aan het samenstellen”, zegt een woordvoerder. CNV liet vrijdag weten “het helemaal gehad” te hebben met PostNL, na mislukte cao-gesprekken. Het laatste bod van het bedrijf zou zo laag zijn dat de bonden het “niet eens aan hun leden wilden voorleggen”.