Liander breidt elektriciteitsnet Gelderland en Noord-Holland uit

Netbeheerder Liander gaat het elektriciteitsnet in Gelderland en Noord-Holland Noord uitbreiden en verzwaren. De dochteronderneming van Alliander zal de komende jaren in deze regio’s 4500 kilometer nieuwe kabels leggen en vervangen en zo’n 1600 transformatorhuisjes plaatsen. Het gaat volgens de netbeheerder om het grootste aanbestedingstraject ooit ter waarde van ongeveer 1,5 miljard euro.

Door de economische groei en de energietransitie neemt de vraag naar elektriciteit snel toe. Er komen steeds meer laadpalen om auto’s op te laden, warmtepompen om woningen te verwarmen en inductieplaten om op te koken. Ook de snelle opkomst van zonne- en windenergie zorgt voor drukte op het elektriciteitsnet. Het is zelfs zo druk dat er gebieden zijn waar bedrijven geen nieuwe of extra capaciteit kunnen krijgen of leveren.

Ook in Gelderland en Noord-Holland raakt het elektriciteitsnet op steeds meer plaatsen vol. Om aan de toenemende vraag naar elektriciteit te kunnen voldoen zijn in Gelderland en Noord-Holland Noord netverzwaringen noodzakelijk.

Liander zal de werkzaamheden uitbesteden aan maximaal zes aannemers voor een minimale contractduur van zes jaar. De aannemers kunnen zich vanaf nu inschrijven. In juni 2023 zal de definitieve gunning van de werkzaamheden plaatsvinden. Binnen de periode van 2023 tot 2029 is het de bedoeling om zoveel mogelijk van de werkzaamheden af te ronden.

De werkzaamheden worden gecombineerd in één Europese aanbesteding. Omdat er regionale verschillen zijn in de opbouw van het net, splitst Liander na de definitieve gunning de aanbesteding in twee programma’s. Het programma NuGelre richt zich op Gelderland, exclusief de Veluwe. Het programma HELIX NHN richt zich op Noord-Holland Noord, het deel van de provincie dat zich boven het Noordzeekanaal bevindt, met uitzondering van Texel.