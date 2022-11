Ook crypto’s dalen, protest in China schrikt investeerders af

Cryptomunten als bitcoin en ethereum gingen omlaag als gevolg van de onrust in China. Door het aanzwellende protest van de bevolking tegen het coronabeleid in de tweede economie van de wereld neemt ook de onrust op de financiële markten toe.

Bitcoin, de grootste token, verloor volgens de website Coinmarketcap, die de prijzen van digitale munten op verschillende beurzen bijhoudt, maandagochtend 2,5 procent van zijn waarde en werd verhandeld op ongeveer 16.170 dollar. Ethereum zakte bijna 4 procent, terwijl solana, avalanche en dogecoin nog grotere verliezen leden.

De cryptomarkten staan al langer onder druk. Dat is vooral het gevolg van het faillissement van cryptobeurs FTX en het daaraan gelieerde handelshuis Alameda Research. In de cryptowereld vreest men dat het faillissement van FTX over zal slaan naar andere bedrijven. Uit een eerste faillissementsverslag kwam naar voren dat er voor miljarden aan schulden zijn bij grote partijen. Die vrees voor verspreiding van de financiële malaise leidde al tot dalende koersen van munten.