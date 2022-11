Shell wil vanaf 2025 groene waterstof gebruiken in Pernis

Olie- en gasconcern Shell gaat vanaf 2025 groene waterstof gebruiken bij de verwerking van olie in zijn raffinaderij in Pernis. Daarmee wordt het aardgasverbruik door die raffinaderij verminderd.

Hernieuwbare waterstof, dat wordt geproduceerd zonder dat daar CO2 bij vrijkomt, zal 5 tot 10 procent van het waterstofverbruik door de fabriek uitmaken. De raffinaderij maakt nu gebruik van ‘grijze waterstof’, maar die brandstof wordt geproduceerd met aardgas waardoor juist veel CO2 vrijkomt. Eerder werd al bekend dat een groene waterstoffabriek, in aanbouw op de Tweede Maasvlakte, de groene waterstof gaat produceren. De hernieuwbare stroom voor die fabriek komt van een windpark op zee.

Pernis verwerkt ongeveer 400.000 vaten olie per dag, waarmee de raffinaderij het niveau van Europa’s grootst raffinaderij van oliereus BP in Rotterdam bijna evenaart.

Shell is ook bezig met initiatieven om de uitstoot op andere plekken te verlagen. Zo heeft het concern plannen om de netto CO2-uitstoot bij zijn grote petrochemische complex in Moerdijk binnen tien jaar te verlagen naar nul. Het bedrijf zet daarbij onder meer in op waterstof en de opvang en opslag van CO2. Shell wil in 2050 helemaal klimaatneutraal zijn.