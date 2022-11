Amerikaanse economie harder gegroeid dan gedacht

De Amerikaanse economie is in het derde kwartaal harder gegroeid dan eerder werd gemeten. Dat kwam vooral doordat consumenten in die periode meer besteedden dan statistiekbureau Bureau of Economic Analysis (BEA) bij een eerste raming had aangenomen.

Ten opzichte van het voorgaande kwartaal steeg het bruto binnenlands product met 0,7 procent, terwijl dat volgens een eerste meting in oktober 0,6 procent was. Naast de hoger dan verwachte consumentenuitgaven profiteerde ’s werelds grootste economie ook van een lagere import dan eerder gemeten. In het tweede kwartaal was er nog sprake van lichte economische krimp.

Het BEA, dat onder het Amerikaanse ministerie van Handel valt, meldt de stijging of daling van het bbp overigens altijd volgens de zogenaamde geannualiseerde methode. Daarbij wordt de groei doorberekend alsof die het hele jaar in hetzelfde tempo zou aanhouden. Volgens die meting groeide de Amerikaanse economie met 2,9 procent.