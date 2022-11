CBS en Eurostat melden inflatiecijfers over november

Het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) en het Europese statistiekbureau Eurostat komen woensdag met cijfers over de inflatie in november. Naar verwachting is de inflatie iets afgezwakt door de wat lagere kosten voor energie. Op dinsdag bleek al dat de inflatie in Duitsland, Belgiƫ en Spanje wat minder hoog uitviel.

Het CBS meldt het cijfer op basis van de geharmoniseerde Europese meetmethode. In oktober gingen de Nederlandse consumentenprijzen volgens die berekening met 16,8 procent omhoog op jaarbasis. Voor de gehele eurozone wordt gerekend op een inflatie van 10,4 procent, tegen 10,6 procent een maand eerder.

Het Duitse federale statistiekbureau Destatis meldde dat de inflatie in de grootste economie van Europa volgens de Europese methode in november is gedaald naar 11,3 procent, van 11,6 procent in oktober.

Het is nu de vraag of de inflatie in Europa een hoogtepunt heeft bereikt. President Christine Lagarde van de Europese Centrale Bank (ECB) waarschuwde eerder deze week dat de inflatie waarschijnlijk nog niet over haar piek heen is. De ECB heeft de afgelopen tijd de rente flink verhoogd tegen de hoge inflatie. Mogelijk gaat de centrale bank bij de vergadering in december de rente minder agressief verhogen.