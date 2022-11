IATA: vraag luchtvracht onder druk door economische tegenwind

De wereldwijde vraag naar luchtvrachtvervoer is in oktober met 13,6 procent op jaarbasis gedaald als gevolg van de verslechterde economische vooruitzichten in veel grote economieën. Dat meldt de internationale brancheorganisatie voor de luchtvaart IATA. De daling van de vraag naar luchtvracht volgt op de uitzonderlijke sterke prestaties in oktober 2021.

Ten opzichte van september nam de vraag naar luchtvracht wel met 3,5 procent toe. Luchtvracht blijft daarmee blijk geven van veerkracht ondanks de economische tegenwind, zei Willie Walsh, directeur-generaal van IATA. “Dit geeft aan dat het einde van het jaar nog steeds voor een traditionele opleving zorgt, ondanks de economische onzekerheden.”

Nu 2022 ten einde loopt lijkt het er volgens Walsh wel op dat de huidige economische onzekerheden zullen aanhouden in het nieuwe jaar. “Dat is iets wat we nauwlettend in de gaten moeten houden”, waarschuwde de topman.

De capaciteit lag in oktober 0,6 procent onder het niveau van een jaar geleden. Dat was de eerste krimp op jaarbasis sinds april 2022. Op maandbasis steeg de capaciteit wel met 2,4 procent ter voorbereiding op het piekseizoen vanwege de feestdagen aan het einde van het jaar. De internationale vrachtcapaciteit groeide met 2,4 procent ten opzichte van oktober 2021.

Europese luchtvaartmaatschappijen zagen hun luchtvrachtvolumes in oktober met 18,8 procent afnemen in vergelijking met dezelfde maand in 2021. Europa kende daarmee de grootste daling van alle regio’s. In september namen de Europese vrachtvolumes al met 15,6 procent af. De capaciteit in Europa daalde in oktober met 5,2 procent op jaarbasis.