Start-up Lightyear begint productie ’s werelds eerste zonneauto

Het eerste model van de Nederlandse zonneautofabrikant Lightyear is in productie gegaan. Van de Lightyear 0, met een prijskaartje van 250.000 euro, zijn er al zo’n 150 vooraf besteld. Het is de eerste auto in de wereld die direct energie opwekt door middel van zonnepanelen

Lightyear is van plan ongeveer duizend exemplaren van het model te maken in een fabriek in Finland. In eerste instantie zal er iedere week een auto van de band rollen. In de loop van volgend jaar moeten dat er vijf per week zijn, vertelde topman en medeoprichter Lex Hoefsloot in een interview met Bloomberg.

De auto, met gebogen zonnepanelen op de motorkap en het dak, zou in staat zijn om bijvoorbeeld in Amsterdam twee maanden te rijden zonder op te hoeven laden. In zonnigere oorden zoals Portugal zou de auto zeven maanden niet aan de stekker hoeven. Zonne-energie zorgt er dagelijks voor dat het bereik van de auto met 70 kilometer toeneemt.

Volgens Hoefsloot is het een hele kluif geweest om met de auto op zonne-energie voorbij de prototypefase te komen. Dat komt vooral door het relatief grote oppervlakte dat nodig is voor de zonnepanelen. “De fondsenwerving in de begindagen was een uitdaging omdat investeerders terughoudend waren om hun geld in een nieuw concept te steken”, zei Hoefsloot. “Op dit moment zijn we in een veel volwassener stadium.”

Lightyear haalt het meeste van zijn investeringen uit Nederland. In september wist het bedrijf 81 miljoen euro binnenlandse investeringen te halen. Een volgende serie met grotere aantallen, de Lightyear 2, moet in 2024 of 2025 de weg op gaan.