Verkoop van nieuwe auto’s stijgt verder in november

De verkoop van nieuwe personenauto’s in Nederland is in november verder toegenomen. Volgens brancheorganisaties BOVAG en RAI Vereniging en dataspecialist RDC klom de verkoop vorige maand tot 27.810 auto’s, een stijging van 2,2 procent ten opzichte van vorig jaar. Daarmee nam de verkoop voor de vierde maand op rij toe.

Het aantal nieuw verkochte auto’s in de periode van januari tot en met november bedraagt 281.383. Eerder dit jaar daalde de verkoop nog vanwege leveringsachterstanden die waren ontstaan door logistieke problemen en een tekort aan computerchips.

Toyota was in november het populairste merk, met 2966 verkochte auto’s. Daarna komen Volkswagen, Kia, Peugeot en Renault. Het populairste model was de Toyota Yaris Cross met 930 verkochte auto’s.