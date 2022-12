Centraal Beheer: meer energiebesparingen door hoge kosten

Nederlanders zijn meer energie aan het besparen door de hoge prijzen voor gas en stroom. Volgens onderzoek van verzekeraar Centraal Beheer maakt momenteel 79 procent van de Nederlanders zich serieuze zorgen over de hoge energiekosten. Daarom wordt bewuster omgegaan met het verbruik van gas en stroom en worden woningen verduurzaamd om energieverbruik te verminderen.

Centraal Beheer, onderdeel van Achmea, stelt dat op basis van onderzoek onder 1500 volwassen Nederlanders dat inmiddels meer dan de helft van de huishoudens actief bezig is met bewust om te gaan met energie om zo kosten te besparen. Zo wordt de verwarming lager gezet. Dat was nog vrij makkelijk vanwege de recente milde temperaturen. Ook douchen veel mensen korter om zo het gebruik van warm water te besparen.

Maar naast directe stappen om te besparen op de energierekening zijn veel woningeigenaren gemotiveerd om duurzaamheidsmaatregelen te nemen. Dat gaat volgens Centraal Beheer samen met tijdig onderhoud om later achterstallige kosten te voorkomen. Verder leidt een verbetering van het energielabel, dat is verplicht bij verkoop, verhuur en oplevering, in sommige gevallen tot lagere hypotheeklasten en maakt het een woning over het algemeen beter verkoopbaar, aldus de verzekeraar.

De onderzoekers stellen wel dat onvoldoende geld nog steeds het grootste struikelblok is om de woning te verduurzamen. Dat speelt volgens Centraal Beheer bij een derde van de ondervraagden. Ook is een flink deel afhankelijk van de verhuurder of huiseigenaar om tot actie te komen. De verzekeraar geeft aan dat de roep om subsidies groot blijft maar dat het regelen daarvan volgens veel mensen “een gedoe” is. Daarom zou twee derde eigen geld gebruiken om verduurzaming van de woning te bekostigen.