CPB: energieprijsplafond kost 13,1 miljard bij strenge winter

De kosten voor het prijsplafond voor energie kunnen oplopen tot 13,1 miljard euro mocht Nederland een strenge winter doormaken. Dat meldt het Centraal Planbureau (CPB) dat verschillende scenario’s omtrent de energieprijzen en – maatregelen in kaart bracht. Het kabinet schatte eerder in dat de kosten zouden uitkomen rond de 11,2 miljard euro.

In het zwartste scenario, waarbij de kosten voor het prijsplafond bijna 2 miljard euro hoger uitvallen, houdt het CPB rekening met een hogere marktprijs voor gas en meer verbruik door koud weer. De uiteindelijke kosten van het energieprijsplafond zullen afhangen van de energieprijzen in 2023. Mochten de actuele prijzen op het huidige niveau blijven, dan bedragen de kosten van de maatregel 8,4 miljard euro.

Het CPB verwacht dat het overheidstekort in het strengewinterscenario kan oplopen tot 3,2 procent van het bruto binnenlands product (bbp). In het actuele scenario is dat 3 procent van het bbp. De impact op de overheidsfinanciƫn blijft met name beperkt doordat de overheidsinkomsten uit gaswinning toenemen als ook de marktprijs voor gas toeneemt. Die inkomsten drukken de kosten voor het prijsplafond.