Rentezorgen houden AEX in toom, Shell grootste daler

De AEX-index op het Damrak liet dinsdag weinig beweging zien. De beurshandel bleef in de ban van de rentezorgen. De vrees dat de Amerikaanse centrale bank de rente steviger en langer zal blijven verhogen laaide afgelopen vrijdag al op door het sterker dan verwachte banenrapport. Maandag bleek daarnaast dat de Amerikaanse dienstensector beter blijft draaien dan verwacht.

De Federal Reserve probeert de economie juist af te remmen om de inflatie te beteugelen en de sterkte van de arbeidsmarkt en de dienstensector geven de centrale bank meer ruimte om de rente stevig te verhogen. De afgelopen tijd was er juist nog een rally op Wall Street door de hoop dat de Fed het kalmer aan zou kunnen gaan doen met het verhogen van de rente. Volgende week vergadert de Amerikaanse centrale opnieuw over de rente. Ook de Europese Centrale Bank komt dan met het laatste rentebesluit van het jaar.

Op het Damrak ging de aandacht ook uit naar de raming van het Centraal Planbureau (CPB) voor de koopkracht, die onder druk staat vanwege de hoge inflatie en sterk gestegen energiekosten. Het CPB verwacht dat de koopkracht van huishouden dit en volgend jaar met in totaal zo’n 4 procent daalt, ondanks het prijsplafond voor energie dat in januari gaat gelden.

De AEX noteerde in de ochtendhandel 0,1 procent hoger op 727,64 punten. De MidKap daalde 0,3 procent tot 950,75 punten. De beurzen in Londen en Parijs zakten tot 0,2 procent. De DAX in Frankfurt verloor 0,1 procent, ondanks een sterker dan verwachte stijging van de Duitse fabrieksorders in oktober. De hoop dat de grootste economie van Europa slechts in een milde recessie zal belanden nam daarmee toe.

Olie- en gasconcern Shell was de grootste daler in de AEX met een min van 0,9 procent. Verlichtingsbedrijf Signify stond bovenaan met een winst van 0,9 procent. Prosus daalde 0,2 procent. De techinvesteerder houdt dinsdag een beleggersdag. Maandag was Prosus nog de sterkste stijger in de AEX met een plus van dik 2 procent, dankzij een forse koerswinst van Tencent.

In Frankfurt won Puma 0,6 procent. Het Duitse sportmerk moet zijn plaats in de DAX op 19 december afstaan aan de luxe sportwagenfabrikant Porsche (plus 1,1 procent), die eind september apart naar de beurs werd gebracht.

De euro was 1,0505 dollar waard, tegen 1,0507 dollar een dag eerder. De prijs van een vat Amerikaanse olie klom 0,7 procent tot 77,50 dollar. Brentolie werd 0, procent duurder op 83,37 dollar per vat.