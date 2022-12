Stevige omzetval Foxconn door problemen bij iPhone-fabriek China

De belangrijke Apple-toeleverancier Foxconn, ook wel bekend als Hon Hai Precision Industry, heeft in november zijn omzet met dik 11 procent zien dalen op jaarbasis. Het bedrijf had te kampen met problemen in zijn grote fabriek in de Chinese stad Zhengzhou, waar het in opdracht van Apple onder andere iPhones in elkaar zet.

De Zhengzhou-campus wordt al weken geteisterd door sluitingen en onrust onder werknemers. Duizenden personeelsleden zijn in oktober gevlucht na chronische voedseltekorten. Zij werden vervangen door nieuwe werknemers, die op hun beurt in opstand kwamen tegen quarantainemaatregelen en het schenden van loonafspraken door Foxconn. De belangrijke leverancier van het Amerikaanse Apple looft nu bonussen uit om nieuw personeel te trekken om de grootste iPhone-fabriek ter wereld draaiende te houden.

De fabriek in Zhengzhou draait evenwel al weken niet op volle kracht als gevolg van de coronamaatregelen, al verwacht Foxconn wel aan de eerder afgegeven prognoses voor het vierde kwartaal te kunnen voldoen. Apple waarschuwde eerder al dat er vertragingen zullen ontstaan bij de levering van de nieuwste iPhones.