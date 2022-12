Brussel belooft snel goedkeuring voor landbouwsubsidies Nederland

De Europese Commissie keurt de nieuwe ronde van Europese miljardensubsidies voor Nederlandse boeren eerdaags goed. Dat gebeurt waarschijnlijk dinsdag, verzekert een woordvoerder.

Nederland was er vroeg bij met het indienen van het plan dat nodig is om de ongeveer 4,7 miljard aan landbouwsubsidies voor de komende vier jaar te krijgen. Maar het zag vervolgens allerhande lidstaten links en rechts passeren, terwijl Nederland nog op goedkeuring wacht. Landbouwcommissaris Janusz Wojciechowski wil volgens het Europese nieuwsplatform Politico strenger zijn voor de ‘industriĆ«le’ Nederlandse landbouw dan voor de low-tech en kleinschaliger boeren in bijvoorbeeld Oost-Europa. Hij zou binnen de commissie over Nederland hebben geklaagd.

Over het Nederlandse plan “is grote overeenstemming en het zal worden goedgekeurd”, aldus de eerste woordvoerder van de commissie.