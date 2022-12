Groothandels Makro kampen met cyberaanval

Groothandelsketen Makro is slachtoffer geworden van een cyberaanval, meldt de Nederlandse divisie van het bedrijf op Twitter. Via hetzelfde platform stellen klanten vragen over haperende systemen bij de groothandels.

Uit de tweets blijkt dat Makro International en het Duitse moederbedrijf Metro zijn getroffen door de cyberaanval. Dit levert in Nederland onder andere problemen op met de verspreiding van reclamefolders. Een klant beklaagt zich op Twitter ook over problemen toen hij met zijn creditcard probeerde te betalen.

Volgens het Belgische vakblad Retail Detail kampen Makro en Metro al sinds eind november met de cyberaanval, na een eerdere aanval in oktober. Het nieuwsmedium stelt dat de onlinekassasystemen en de bezorgdienst platliggen. In Belgiƫ lukt het ook niet om kortingen aan te passen, wat lastig is vanwege de opheffingsuitverkoop door een faillissement.

Moederbedrijf Metro zegt later met een toelichting te komen.