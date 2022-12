Oorlog in Oekraïne helpt Trafigura aan recordwinst van 7 miljard

De oorlog in Oekraïne heeft grondstoffenhandelaar Trafigura een recordwinst van 7 miljard dollar (6,7 miljard euro) opgeleverd in het afgelopen boekjaar. De door de Russische inval sterk gestegen energieprijzen leverden de divisie voor oliehandel veel meer inkomsten op, daarbij geholpen door de sterke koersschommelingen op de wereldmarkt. De nettowinst is hoger dan alle winst in de voorgaande vier jaren bij elkaar opgeteld.

Vergeleken met het boekjaar 2021 verdubbelde de winst. De omzet steeg met 38 procent tot 318 miljard dollar. Die stijging is uitsluitend te danken aan prijsstijgingen. Het volume aan verhandelde goederen daalde juist, doordat Trafigura leveringscontracten voor Russische olie moest verbreken wegens internationale sancties.

Oliehandelaren van Trafigura hadden volgens financieel topman Christophe Salmon een “uitzonderlijk goed jaar”. Zij konden ook profiteren van de grote prijsverschillen voor die grondstof in verschillende delen van de wereld.

De divisie voor metalen presteerde juist minder goed dan een jaar eerder en boekte een 24 procent lagere operationele winst dan een jaar eerder. Dat kwam volgens Trafigura doordat lockdowns in China de wereldwijde vraag drukten. Daarnaast leed zinksmelterij Nyrstar, voor het grootste deel in handen van Trafigura, door de hoge gas- en elektriciteitsprijzen. Onder andere de Nyrstar-fabriek in het Noord-Brabantse Budel stopte tijdelijk de productie door de hoge energiekosten.

De hogere winst is een vetpot voor het bestuur en medewerkers van de grondstoffenhandelaar, die aandeelhouders zijn van het bedrijf. Zij mogen in totaal 1,7 miljard dollar aan dividenden verdelen.

Hoewel de winst hard is gestegen, lopen ook de risico’s voor Trafigura op. Om de handel te bekostigen is de schuldenlast van het bedrijf opgelopen, maar het bestuur verwacht dat het eigen vermogen genoeg is aangevuld om die uitgedijde balans te kunnen dragen.