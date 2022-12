Britse economie groeit op maandbasis na impact begrafenis Queen

De Britse economie is in oktober met 0,5 procent gegroeid op maandbasis. Het groeicijfer heeft alles te maken met de eerdere begrafenis van Queen Elizabeth II. De Britten kregen vanwege het overlijden van de vorstin in september een dag vrij wat direct impact had op de economie.

De groei in oktober volgde op een krimp van 0,6 procent in september. Economen rekenden in doorsnee op een herstel in oktober met 0,4 procent. De Britse economie was in oktober een fractie groter dan voor de pandemie.

De gemelde groei zal er naar verwachting niet voor zorgen dat de Britse economie een recessie wordt bespaard. Volgens de Bank of England bevindt de economie zich al in een recessie. Deze duurt mogelijk tot eind volgend jaar, aldus de Britse centrale bank vorige maand.

De Britse minister van FinanciĆ«n Jeremy Hunt zei in een reactie op de cijfers dat er voor de Britse economie een “moeilijke weg” aanstaande is. “Net als de rest van Europa zijn wij niet immuun voor de naschokken van corona, de oorlog van Poetin en de hoge mondiale gasprijzen”, zei hij.

In de drie maanden tot en met oktober kromp de Britse economie met 0,3 procent. Daarmee was sprake van een kleinere daling dan de gemiddelde prognose van 0,4 procent, maar evengoed is sprake van de grootste daling sinds begin 2021, toen het land te maken had met strenge coronabeperkingen.

De Bank of England zal donderdag naar verwachting voor de negende keer op rij de rente verhogen om de risico’s van een inflatie van meer dan 11 procent te beperken. Zelfs zonder verdere renteverhogingen zou de economie in vijf van de zes kwartalen tot eind 2023 krimpen, concludeerde de centrale bank vorige maand.