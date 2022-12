Nederlandse export in oktober flink hoger

Nederland heeft in oktober flink meer goederen geƫxporteerd dan in dezelfde maand vorig jaar, meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Het gaat met name om aardolieproducten, machines en apparaten, en transportmiddelen. De Nederlandse export steeg in oktober met 8,5 procent op jaarbasis.

Wel plaatst het CBS daarbij een kanttekening dat de omstandigheden voor de export momenteel minder gunstig zijn dan in oktober. Dat komt volgens het statistiekbureau onder meer doordat de euro de afgelopen weken weer steeg ten opzichte van de dollar. Verder presteert de industrie in Duitsland, de belangrijkste handelspartners van Nederland, minder. Ook was het oordeel van de Nederlandse en Europese ondernemers over hun buitenlandse orders negatiever.

De import steeg in oktober met 7,4 procent op jaarbasis.