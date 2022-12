Rivian wil toch geen elektrische busjes maken met Mercedes-Benz

De Amerikaanse elektrische autofabrikant Rivian ziet af van plannen met autoconcern Mercedes-Benz voor de gezamenlijke productie van elektrische bestelbussen in Europa. Het besluit van Rivian komt drie maanden nadat beide autobouwers een overeenkomst hadden gesloten om de kosten te delen en de productie op te schalen.

Rivian laat bij monde van topman Robert Scaringe weten dat het bedrijf zich wil focussen op eigen producten en consumenten. Het besluit is opvallend omdat er in september nog een overeenkomst werd gesloten met Mercedes-Benz om een busjesfabriek van de Duitse autofabrikant samen te exploiteren. Daarmee wilden de bedrijven een nieuwe assemblagelijn opzetten in Centraal- of Oost-Europa voor elektrische busjes.

Mercedes-Benz laat in een reactie weten dat de plannen, voor de elektrificatie van bestelwagens en het opvoeren van de productie in Europa, niet worden beïnvloed door het besluit van Rivian. Het bedrijf geeft daarbij aan te blijven werken aan een speciale fabriek voor het productieproces in het Poolse Jawor.

Begin november meldde de Limburgse autofabriek VDL Nedcar al dat het tot twee keer toe niet is gelukt om met Rivian tot een productiedeal te komen. Dat zou volgens topman Willem van der Leegte komen door externe factoren, waaronder de ontwikkelingen op de kapitaalmarkt en de gevolgen van de oorlog in Oekraïne, waardoor “het speelveld wereldwijd veranderde”.