Winkeliers blijken deuren wagenwijd open te laten, ondanks energiecrisis

De energieprijzen zijn het afgelopen jaar flink gestegen. De meerderheid van de winkeliers blijken, ondanks de energiecrisis, toch de deuren van hun winkels de hele dag open te houden.

Energiekosten besparen

NU.nl peilde afgelopen maand tien steden door het hele land of winkels besparen door hun deuren dicht te houden. De branchevereniging INretail stelt dat winkels met die maatregel 40 procent van hun energiekosten kunnen besparen. Maar de deur dicht houden, dat doen de meesten toch niet. Wanneer de stoepborden het langs wandelende publiek tegenhouden, kunnen die met een open deur toch net wat gemakkelijker naar binnen lopen dan wanneer deze gesloten is.

Testen deuren

De redactie van de website De Ondernemer liep langs ruim zeshonderd winkels om het uit te testen. Van de winkels houdt 60 procent de deur de hele dag open en 40 procent laat de klant de deur zelf openen. Meestal zijn het de zelfstandige winkeliers die de deur standaard dicht houden, terwijl filialen van grote winkelketens de deur vaak wagenwijd open laten. Ook valt op dat vooral kledingwinkels de deur openhouden. Juweliers, kappers en opticiens houden de deur gesloten.

Initiatieven om deuren dicht te houden

De energiecrisis is echter niet niks, dus op sommige plekken ontstaan er langzaam steeds meer initiatieven om meer deuren dicht te houden. Van de winkels heeft de helft een bordje van de plaatselijke winkeliersvereniging op de deur hangen waarop wordt uitgelegd dat de deur dicht is om energie te besparen, maar dat de winkel gewoon geopend is.

Hoge bedragen

Daar lijken positieve reacties op te komen van klanten. En gelukkig maar, want de deur dicht of open maakt een groot verschil. Ina Smit-Roest vertelt aan De Ondernemer dat er winkeliers zijn die van 1.000 euro naar 4.000 euro per maand gaan. ‘‘De bedragen zijn gewoon exorbitant hoog.’’

Lagere prijzen

Volgens energie-expert Kees van der Leun van adviesbureau Common Futures blijft energiebesparing hard nodig om met de beperkte aanvoer van aardgas toch de winter door te komen. Consumenten hebben er daarnaast ook baat bij dat winkels hun best doen om energie te besparen. ‘‘Als we minder gebruiken, helpt dat de prijs wat lager te houden. Dat helpt ook alle huishoudens, die dan hun rekening beter kunnen betalen. En dan is er ook altijd nog het klimaat: ook voor de broeikasgasemissies is het zonde als de winkeldeuren open blijven staan.”

Verplicht deur dicht

In Frankrijk en Spanje is het inmiddels verplicht voor winkeliers om hun deuren dicht te houden als de verwarming of airco aan staat. Van der Leun is van mening dat ook de Nederlandse overheid meer druk zou moeten zetten op de branche om energie te besparen. Volgens hem levert de oproep van de branchevereniging te weinig op. De energiekosten lijken de aankomende periode in ieder geval niet snel omlaag te gaan, dus wellicht een verstandig idee voor bedrijven om een gesloten deuren beleid door te voeren en bij Expofit stoepborden te bestellen om de klant alsnog naar binnen te lokken.