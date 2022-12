Handelsblatt: Uniper moet Nederlandse kolencentrale verkopen

Het Duitse energiebedrijf Uniper moet zijn Nederlandse tak afstoten, waaronder een kolencentrale op de Maasvlakte. Gebeurt dat niet, dan keurt de Europese Commissie een Duits reddingsplan voor het bedrijf niet goed, meldt het Duitse zakenblad Handelsblatt op basis van ingewijden.

Uniper opende de kolencentrale op de Maasvlakte, die 1,07 gigawatt aan stroom kan opwekken, in 2016 officieel. Sindsdien werd echter duidelijk dat alle kolencentrales in Nederland in 2030 dicht moeten. Uniper stelt de centrale om te willen bouwen tot een productielocatie van groene waterstof. Vanwege de dreigende sluiting wilde Uniper 1 miljard euro compensatie van Nederland, maar dat werd vorige maand afgewezen.

Behalve de kolencentrale heeft Uniper ook nog verschillende gasgestookte centrales in Leiden, Den Haag, Rotterdam en op de Maasvlakte. Die hebben een gezamenlijke capaciteit van 534 megawatt.

Uniper kwam in de problemen toen Gazprom veel minder gas ging leveren. Daardoor moest het bedrijf extra gas inkopen tegen hoge prijzen, wat ervoor zorgde dat Uniper in geldnood kwam.

Unipers aandeelhouders stemmen op 19 december over het reddingsplan van de Duitse overheid, die 98,5 procent van de aandelen in het bedrijf in handen krijgt. De Europese Commissie heeft zichzelf een deadline gesteld voor de goedkeuring van de plannen die op 16 december ligt.