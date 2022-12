OPEC rekent op lagere olievraag, roept leden op tot waakzaamheid

De vraag naar olie zal de komende maanden ongeveer gelijk zijn aan de hoeveelheid die van de fossiele brandstof wordt geproduceerd, verwacht oliekartel OPEC in zijn nieuwste prognose. Eerder ging de organisatie van olieproducerende landen nog uit van een flink tekort aan olie in het eerste kwartaal. OPEC ziet ook veel onzekerheid en roept zijn leden op tot “waakzaamheid en voorzichtigheid”.

Er komen steeds meer twijfels of China wel af kan stappen van de strenge coronaregels die het haast drie jaar lang hanteerde. Ook kan er nog altijd een recessie komen in de Verenigde Staten, net zoals in de Europese Unie wordt verwacht. De verschillende sancties tegen Rusland zorgden daarbij nog niet voor een daling van de olieproductie in dat land.

De OPEC denkt nu in de eerste drie maanden van het jaar gemiddeld net geen 29 miljoen vaten olie per dag op te hoeven pompen. Dat is maar iets meer dan de gemiddeld 28,8 miljoen die in november elke dag werden geproduceerd. Het oliekartel verwacht dat de vraag naar olie volgend jaar met 2,2 miljoen vaten per dag afneemt. Tegelijkertijd gaan landen die niet tot de OPEC behoren 1,5 miljoen vaten per dag meer produceren. De Verenigde Staten zijn goed voor driekwart van die extra olie.