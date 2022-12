Techbedrijven als ASML en Adyen in trek na inflatiemeevaller VS

Techbedrijven hebben op de Amsterdamse aandelenbeurs een goede dag gehad, geholpen door inflatienieuws uit de Verenigde Staten. Chipfondsen als ASML en ASMI behoorden samen met betalingsverwerker Adyen tot de grootste winnaars.

Voor Amerikanen werd het dagelijks leven in november 7,1 procent duurder. Daarmee stijgen de prijzen nog altijd hard, maar minder hard dan een maand eerder. Dat is ook goed nieuws voor de waardering van aandelen, want met een mildere inflatie zou de Federal Reserve de rente minder sterk kunnen verhogen.

De afgelopen maanden daalden vooral relatief dure techaandelen door de gestegen rentes. Maar na de inflatiemeevaller in de VS wonnen Adyen, ASML en ASMI tot ruim 4 procent. Van de hoofdfondsen was techinvesteerder Prosus de grootste winnaar met een plus van 4,2 procent.

De AEX zelf sloot de dag 1,7 procent hoger af dan een dag eerder, op 732,95 punten. De graadmeter van de 25 belangrijkste beursfondsen op het Damrak maakte duidelijk een sprong na de bekendmaking van de Amerikaanse inflatiecijfers. De grootste verliezer was telecomconcern KPN (min 1 procent), dat soms ook wel als veilige haven wordt gezien in onzekere tijden.

De MidKap steeg 1 procent tot 955,21 punten. De beurzen in Frankfurt, Parijs en Londen wonnen tot 1,4 procent.

In Europa actieve metaalbedrijven als ArcelorMittal, Aperam, ThyssenKrupp en Salzgitter wonnen tot 3,6 procent. Er komt een CO2-heffing voor grote industriebedrijven van buiten de Europese Unie die naar het landenblok exporteren, zodat ze te maken hebben met dezelfde milieubelastingen als bedrijven binnen de EU. Die klimaatmaatregel geldt onder andere voor aluminium- en staalbedrijven.

Lufthansa dikte 3,7 procent aan in Frankfurt. Het bedrijf, dat ook eigenaar is van maatschappijen als Eurowings, Austrian, Swiss en Brussels Airlines, rekent nu op een brutowinst van ongeveer 1,5 miljard euro in 2022, tegenover de eerdere verwachting van 1 miljard euro.

Air France-KLM steeg 0,2 procent in de MidKap, waarbij ook een adviesverlaging door analisten van Oddo BHF meespeelt. IAG, het moederbedrijf van onder meer British Airways en Iberia, won 2,2 procent in Londen.

De euro was 1,0644 dollar waard, tegen 1,0548 dollar een dag eerder. Een vat Amerikaanse olie kostte 3,7 procent meer op 75,91 dollar. Brentolie werd 3,9 procent duurder op 81 dollar per vat.