VSCD en Kunstenbond akkoord over inflatiecompensatie in cao

De Vereniging van Schouwburg- en Concertgebouwdirecties (VSCD) en de Kunstenbond zijn het eens geworden over compensatie voor de hoge inflatie van werknemers die vallen onder de cao Nederlandse Podia. Dit meldt de VSCD dinsdag. De cao wordt aangepast, met een structurele loonsverhoging van 5 procent in 2023.

De partijen sloten in december 2021 een tweejarige cao af voor de periode 1 januari 2022 tot en met 31 december 2023, meldt de vereniging. Destijds werd in de cao Nederlandse Podia een salarisindexatie afgesproken van 3 procent per 1 januari 2022 en 2,5 procent per 1 januari 2023. “Gezien de torenhoge inflatie het afgelopen jaar en het bijbehorende koopkrachtverlies gingen de partijen opnieuw om de tafel en is de cao aangepast”, laat de VSCD weten.

Vanaf 1 januari stijgen de lonen van werknemers die vallen onder de cao Nederlandse Podia nu dus met 5 procent in plaats van 2,5 procent. “Dat betekent dat tijdens de looptijd van deze cao (2022-2023) de lonen in totaal 8 procent zullen stijgen”, meldt de VSCD. “Een broodnodige compensatie voor het aanzienlijke koopkrachtverlies waar werknemers in de sector mee kampen.”

De extra verhoging is “een belangrijke stap in de structurele verbetering van de primaire arbeidsvoorwaarden die het afgelopen jaar zo onder druk zijn komen te staan”, stelt de VSCD. “In combinatie met de door de overheid reeds ingevoerde en in te voeren compenserende maatregelen in 2023 zullen de negatieve gevolgen van de inflatie voor de werknemers in deze sector beperkt blijven.”

De Kunstenbond vindt dit “een belangrijk signaal” dat werkgevers hun verantwoordelijkheid moeten nemen en werknemers in de sector moeten compenseren voor het koopkrachtverlies.